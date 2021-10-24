سعر الذهب اليوم الأحد 24- 10- 2021

استقر سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 24-10-2021، بعد زيادته أمس علي أساس أسبوعي بمتوسط 5 جنيهات على الأقل مقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر.



وبحسب موقع إيجيبت جولد برايس، فقد سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 894 جنيها .



وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الأعيرة الذهبية نحو 782 جنيها .



بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية نحو 670 جنيها .



وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة في أعيرة الذهب نحو 521 جنيها .



وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 6256 جنيها وأوقية الذهب 27.8 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 893.714 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.