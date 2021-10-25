خاص| حارس آرسنال السابق ينصح النني بالانتقال إلى الكالتشيو.. تعرف على السبب

نصح مارك هوارد حارس مرمى فريق آرسنال السابق، الدولي المصري محمد النني لاعب وسط الجانرز، بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل ابتعادة عن المشاركة مع آرسنال، تحت قيادة المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا.

وقال مارك هوارد في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: من الأفضل أن يغادر محمد النني آرسنال، في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الفريق، الكالتشيو “الدوري الإيطالي”، هو الأنسب لـ طريقة لعبه".

تابع حارس آرسنال السابق :" على محمد النني أن ينضم إلى روما، إذا اتيحت له فرصة الانتقال للذئاب، لأن روما سيساعده كثيرا في إظهار إمكانياته الحقيقية".

يذكر أن محمد النني، لم يشارك سوى في مباراة واحدة، مع فريق آرسنال، في مسابقة الدوري الإنجليزي، هذا الوسم.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد النني، 10 ملايين جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

النني يخطط للهروب من جحيم أرتيتا

كانت تقارير صحفية، أكدت “مؤخرا”، أن الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال يدرس الرحيل عن صفوف الجانرز، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل عدم اعتماد ميكيل أرتيتا المدير الفني عليه “أساسيا”.

وذكرت صحيفة “ ذا صن” البريطانية، أن محمد النني يدرس الرحيل عن صفوف آرسنال، في الميركاتو الشتوي المقبل، بسبب خروجه من التشكيلة الأساسية للجانرز.

وأوضحت الصحيفة، أن أرتيتا متمسك باستمرار النني مع آرسنال، في ظل إصابة جرانيت تشاكا وغيابه عن الفريق حتى شهر فبراير المقبل.

وينتهي عقد محمد النني مع آرسنال في بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتعاقد نادي آرسنال، مع محمد النني في يناير 2016، قادما من نادي بازل السويسري، بناء على طلب آرسين فينجر المدير الفني الأسبق للجانرز.