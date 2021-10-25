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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دعا كاستيكس لزيارة القاهرة

مدبولي يدعو الشركات الفرنسية لـ الاستثمار في تصنيع السيارات الكهربائية بمصر

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية، جون كاستيكس، رئيس وزراء فرنسا، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المصري، وسفير مصر في باريس. 
واستهل رئيس الوزراء الفرنسي اللقاء بالإعراب عن سعادته باستقبال رئيس وزراء مصـر والوفد المرافق له، لا سيما وأنه تشرف في ديسمبر الماضي باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى جلسة مباحثات مهمة للغاية، خلال زيارته التي أجراها لفرنسا.

وأضاف كاستيكس أن مصر دولة محورية، وذات حضارة عظيمة، وفرنسا حريصة جداً على علاقات التعاون مع مصر، مضيفاً أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا في ديسمبر الماضي كانت لها نتائج إيجابية جداً، خاصة على صعيد حجم الالتزام غير المسبوق من جانب فرنسا بحزمة تمويل مشروعات في مصر تبلغ قيمتها حوالى ٨ مليارات يورو، مؤكداً في هذا الصدد أن الجانب الفرنسي سيتقدم قريباً بكافة التفاصيل المتبقية المتعلقة بعرض إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق.

وعقّب الدكتور مدبولي مؤكداً أن مصر أصبحت تعتمد بشكل كبير على الشركات الفرنسية في مجال إنشاء وإدارة وسائل النقل الجماعي مثل المونوريل، والقطار الكهربائى الخفيف، ومترو الأنفاق، هذا فضلاً عن مشروعات شركة شنايدر في مجال الكهرباء، والشركات الأخرى العاملة في مجال الطاقة المتجددة والنقل، وأننا سعداء بهذه الشراكة التي تفيد البلدين.

وطلب الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، تشجيع الشركات الفرنسية الكبرى على الاستثمار في برنامج طموح لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، هذا بالإضافة إلى استقطاب الشركات الفرنسية التي تعمل في مجال تحلية المياه، لتنشئ محطات تحلية في مصر، في ضوء الحاجة الملحة لمصر لزيادة مصادرها من المياه العذبة.

استراتيجية نمو الاقتصاد الأخضر

وأشار رئيس الوزراء إلى تبنى الحكومة المصرية استراتيجية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يمثل فرصة للشركات الفرنسية العاملة في مجال الطاقة النظيفة للاستفادة من هذا التوجه، وتعظيم فرصها الاستثمارية في مجال إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ما يشهده التعليم الجامعي في مصر من خطة تطوير وتحديث، وهو ما يجعلنا راغبين فى إقامة علاقات شراكة وتوأمة بين الجامعات المصرية ومزيد من الجامعات الفرنسية الرائدة.  

ورحب رئيس الوزراء الفرنسي بمشاركة الشركات الفرنسية فب كل المجالات الصناعية والتنموية التب ذكرها الدكتور مدبولي ، وأعاد التأكيد على التوجه القوى الذى تتبناه فرنسا تحت قيادة الرئيس ماكرون لتعزيز التعاون مع مصر في كل المجالات الممكنة. 
 

ورحب كاستيكس بالمزيد من علاقات التعاون بين الجامعات الفرنسية ونظيرتها المصرية.

وفى ختام المباحثات، وجه مدبولي الدعوة لـ كاستيكس لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة. ورحب رئيس الوزراء الفرنسي بالدعوة ووعد بتلبيتها  في القريب العاجل.

مصر فرنسا مجلس الوزراء الرئيس السيسي القطار الكهربائي الدكتور مصطفى مدبولى

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