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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريمونتادا تاريخية..الاتحاد يعود من بعيد ويتعادل مع سموحة 4-4 في مباراة مجنونة

لقاء سموحة والاتحاد
لقاء سموحة والاتحاد السكندري

سيطر التعادل الإيجابي 4-4 على أحداث مباراة نادي سموحة والاتحاد السكندري  في اللقاء الذي جمع  بينهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة بداية قوية من لاعبي سموحة، وتمكن صديق كالابا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 12 من خلال  توغل عبد الكبير الوادي داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم مرر الكرة بشكل رائع لمروان حمدي الذي مرر الكرة لصديق كالابا على القائم الثاني، فسدد الأخير الكرة لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 18 تمكن مروان حمدي من إحراز الهدف الثاني  من خلال  تمريرة أحمد نبيل مانجا أمام منطقة جزاء سموحة ليسيطر  عليها مروان حمدي من جهة اليسار ثم راوغ محمد عبد السلام وداميون لوي وسدده الكرة لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 38 تمكن محمد شكري من إحراز الهدف الثالث  عقب تسديد كرة ثابتة لتمر من أعلى الزاوية اليسرى لمرمى محمد عبد المنصف .

ومع انطلاق صافرة أحداث الشوط الثاني أحرز كريم الديب الهدف الأول لصاح الاتحاد السكندري من خلال ركلة جزاء

 

وعاد لاعبو سموحة من جديد حيث تمكن حسين فيصل من إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 53 من خلال استلام الكرة من خارج منطقة الجزاء بدون أي ضغوط من مدافعي الاتحاد السكندري ويتمكن من تسديد كرة قوية لتسكن الشباك 

 

وفي الدقيقة  73  أحرز فوزي الحناوي الهدف الثاني لصاح الاتحاد السكندري من خلال تمريرة طولية من سعيد سيمبوري  من خارج منطقة الجزاء لتصل لفوزي الحناوي برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس الهاني سليمان لداخل الشباك.

وعاد سعيدو سيمبوري في الدقيقة 89 ويتمكن من إحراز الهدف الثالث لصالح الاتحاد السكندري وتقليص الفارق من خلال ركلة جزاء.

ولم يستسلم لاعبو الاتحاد السكندري حيث تمكن أجوستينيو مابولولو من  إحراز التعادل في الدقيقة 95 ويعلن تعادل زعيم الثغر في الوقت القاتل .

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من

: الهاني سليمان ، أحمد بيكهام ، رجب نبيل ، شريف رضا ، محمد شكرى ، عبد الرحمن عامر ، محمد كناريا ، عبد الكبير الوادى ، صديق كالابا ، حسين فيصل ، مروان حمدى.

بينما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي :

محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع: السيد سالم، محمد عبد السلام صبرى  رحيل، داميون لوى، وفي الوسط: سعيدو صنبورى، خالد الغندور، أحمد عادل ميسي، أحمد نبيل مانجا، والهجوم: أحمد على، ومورو سيلفو

الاتحاد السكندري الدوري الممتاز نادي سموحة محمد عبد السلام محمد عبد المنصف عبد الكبير الوادي استاد الإسكندرية

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