مشروع قانون جديد للمعاملات الإلكترونية على طاولة النواب قريبا

أكدت مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية وجود اللجنة خاصة في مرحلة التحول الرقمي الذي تسير فيها الدولة.

وقالت “عبد الناصر” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، بصدد مناقشة مشروع قانون جديد للمعاملات الإلكترونية خلال الأيام المقبلة.

وجدير بالذكر، أن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد أهمية مشروع القانون، لا سيما وأنه سينظم المعاملات التجارية على الانترنت، وسيتصدى بشكل رادع لأى عمليات نصب تتم على المواطنين من خلال بيع منتجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية.