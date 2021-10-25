المتحدث العسكري: قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ "تاريخي"

وجه العقيد أركان حرب غريب عبد الحفاظ، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، التهنئة للشعب المصرى ، بعد القرار التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء قانون الطوارئ، موضحًا أنه بمثابة جنى الثمار، وهو قرار جلل بإنجازات عظيمة تليق بما دفع فيها من دماء شهدائنا الأبرار فكل التحية والتقدير على هذا القرار.

كما وجه المتحدث العسكري التحية والتقدير، خلال مداخلة له مع الإعلامي أحمد موسىى، على فضائية صدى البلد، لمصر وللقوات المسلحة ولأسر خريجي الكليات العسكرية، وذلك بمناسبة الإحتفال بتخرج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، والذي وصفه باليوم المميز بالنسبة للقوات المسلحة وله طابع خاص.

ووجه العقيد أركان حرب غريب عبد الحفاظ، رسالة إلى الخريجين من الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، هنأهم فيها بالإنضمام إلى صفوف القوات المسلحةن بعد إعدادهم بأحدث العلوم العسكرية والمدنية ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية وتنفيذ كافة المهام لحماية أمن مصر القومى، فضلاً عن تهنئة الخريجين الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة وتمنياتنا لهم بالتوفيق فى بلادهم .

وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحفاظ، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، يتزامن إحتفالنا اليوم بتخرج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية مع إحتفالاتنا بالذكرى الـ48 لإنتصارات أكتوبر اللى يمكن كل يوم فى هذا الشهر العظيم بتحكى بطولة وإنتصار.

وتابع: “بالأمس القريب كنا بنحتفل بالعيد الـ89 للقوات الجوية الذى يوافق يوم 14 أكتوبر 73 ذكرى معركة المنصورة الجوية، وأيضاً إحتفالنا بالعيد الـ54 للقوات البحرية الذى يوافق يوم 21 أكتوبر 67 والذى سطر بطولة منقطة النظير لقواتنا البحرية وكذلك معركة السويس الذى يوافق يوم 24 أكتوبر واللى كانت بمثابة درس قاس وموجع وخلينا هنا أقول إن ”المنتصر هو من فرض السلام - المنتصر هو من إستعاد كامل أرضه المحتلة".

وكشف: "فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة والدول الصديقة والشقيقة، نفذت القوات المسلحة المصرية خلال عام 2020 -2021، 52 تدريب مشترك / عابر، منهم 17 تدريب مشترك /عابر خلال عام 2020 و 35 تدريب مشترك / عابر خلال عام 2021 آخرهم التدريب الجوى المصرى اليونانى بإحدى القواعد الجوية اليونانية والتدريب المصرى الروسى حماة الصداقة -5 والتدريب المصرى السودانى حارس الجنوب– 1.

وذلك يوضح حرص الدول الصديقة والشقيقة على الإتشراك فى مثل هذه التدريبات من جهة والثقة فيما تتخذه القوات المسلحة من إجراءات وقائية ضد جائحة كورونا من ناحية أخرى.

وعلى رأس تلك التدريبات: تدريب النجم الساطع 2021 والذى تم تنفيذه خلال المدة من 2- 17سبتمبر 2021 بمشاركة 21 دولة وأكثر من 4700 مقاتل اللى أظهر مدى الكفاءة القتالية والخبرة للمقاتل المصرى خاص فى توحيد تنفيذ المهام ومجابهة عدو واحد رغم إختلاف اللغة والعقيدة القتالية والتسليح .

مجال التسليح

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحفاظ، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أنه فى مجال التسليح حرصت القوات المسلحة على تطوير وتحديث القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحري على شواطئ البحرين المتوسط والأحمر وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات البحرية فى العالم وإنشاء عدد من القواعد العسكرية .

الأمر الذى يعظم قدرة القوات البحرية على منع أعمال التسلل والتهريب عبر السواحل المصرية – تنفيذ مهام البحث والإنقاذ - منع الهجرة غير الشرعية - تأمين الأهداف الحيوية للدولة والمكتسبات الإقتصادية، وتعمل القوات المسلحة على تنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث جميع الأفرع الرئيسية ومواكبة التطور المتسارع فى نظم وأساليب القتال وتنويع مصادر التسليح، بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير الفرد المقاتل بإعتباره الركيزة الأساسية لنجاح إستراتيجية التطوير والتحديث بالقوات المسلحة، وكل ما سبق من تطوير يضمن إمتلاك القوات المسلحة لقوة الردع.

الهيئة الهندسية وتنمية سيناء

= ففي مجال الطرق تم الانتهاء من تنفيذ 35 طريقًا بإجمالي 185 كيلو مترا لتسهيل حركة التنقل داخل سيناء وجارى تنفيذ 16 طريقا ومخطط تنفيذ 12 طريقاً بطول 1880 كيلو مترا.

= إجمالي الأنفاق التي تم إنشاؤها حديثا بلغت 24 كيلو مترا بالإضافة إلى 6 كيلو مترات في نفق الشهيد أحمد حمدي الجنوبي ليصبح إجمالي أطوال الأنفاق أسفل قناة السويس 30كيلو مترا مزودين بأحدث نظم التشغيل والحماية.

= فى مجال تحلية مياه البحر ؛تم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 34 محطة مياه الشرب بتكلفة مالية 23 مليار جنيه من بين تلك المحطات 22 محطة تحلية مياه بسيناء أى ما يقرب من 65% من محطات تحلية مياه البحر فى سيناء بتكلفة مالية 9 مليار جنيه تم الإنتهاء من تنفيذ 16 محطة وجارى تنفيذ 2 محطة ومخطط تنفيذ 4 محطة، وإجمالى المحطات تم توزيعها بسيناء بالكامل.

= معالجة مياه الصرف ؛ تم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 36 محطة معالجة مياه صرف ‏بإجمالى تكلفة مالية 38 مليار جنيه، من ضمنهم 13 محطة معالجة مياه بشبه جزيرة سيناء أى ما يقرب من 37% من محطات معالجة مياه الصرف بتكلفة مالية 19 مليار جنيه ؛ تم الإنتهاء من تنفيذ 7 محطة معالجة صرف ، جارى تنفيذ 3 محطة معالجة ومخطط تنفيذ 3 محطة .

= كما أنه يتم تنفيذ الوحدات السكنية والبيوت البدوية والتجمعات التنموية والرعاية الصحية وغيرها.

ويتم تنفيذ كافة المشروعات بشركات وطنية مصرية مما يساهم فى توظيف العمالة فى سيناء وإستيعاب أعداد أخرى من باقى المحافظات وده فضلاً عن المشاركة الفعالة فى مبادرة حياة كريمة.