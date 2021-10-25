الرئاسة: السيسي يقدر تحمل الشعب ووعيه بأهمية الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن قرار إلغاء حالة الطوارئ به معان عميقة علينا تدبرها، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لم يغفل من دفعوا أرواحهم ثمنا لحالة الاستقرار التي أوصلتنا للجمهورية الجديدة.

وأضاف السفير بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن قرار إلغاء حالة الطوارئ يعكس تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساندة الشعبية.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدر تحمل الشعب المصري ووعيه بأهمية الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي التي تقوم به الدولة المصرية منذ سبع سنوات.