حكم كتابة الأب ممتلكاته لأحد الأبناء.. رد صادم من دار الإفتاء

حكم كتابة الأب ممتلكاته لأحد الأبناء.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث تسأل صاحبته عن حكم كتابة الأب سيارته لبنته الكبيرة دون أن يعطي بناته مثله.. فهل هذا يجوز؟

حكم كتابة الأب ممتلكاته لأحد الأبناء

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي بدار الإفتاء المصرية، رداً على السائلة: "يجوز.. المشكلة دي عاملة مشكلة من لا مشكلة.. ونحن نخاطب الآباء والأبناء معاً، فنقول للأبناء: ليس لكم من مال أبيكم في حياته شيء إلا ما يكفيكم لو كان يعولكم وواجب النفقة عليكم وملكش عنده غير كده".

وخاطب عاشور السائلة قائلاً:"هتتصرفي في مال أبوكي أو تتحكمي فيه ميصحش"، مشدداً على أنه لا تصرف لابن آدم فيما لا يملك، والعكس في تلك المسألة صحيح فأنت ومالك لأبيك.

ووجه المستشار الأكاديمي رسالة للآباء قائلاً:"حاول أن تعطي ذو الحاجة، ونتعامل بحكمة، جبت عربية لوحده لأنها محتاجة هات للتانية شيء آخر يسعدها، الأب يعطي المحتاج أكتر وخروجاً من الخلاف يعطي الآخرين هدايا تناسب أعمارهم".

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حكم الهبة من الأب لأحد أبنائه

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدار الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للأب أن يهب ما يشاء لأبنائه حال حياته، مشيرًا أن هذا التصرف يسمي هبة أو عطية وليست من الميراث في شيء.

وأضاف « عثمان» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للأب أن يهب لأبنائه ما يشاء من ممتلكاته حال حياته؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب» أن ما يعطيه الأب لأبنائه حال حياته على سبيل الهدية لا يشترط فيه أن يوزيع بنسب الميراث.

وأوضح أمين الفتوى أنه يجوز للأب أن يعطي لأبنائه ما يشاء ولا يلزمه في ذلك المساواة بينهم؛ فيباح له أن يوزيع هذه الهبة بين أبنائه بالتساوي ويجوز أن يعطي أحد أكثر من الآخر ويمكنه أيضًا أن يوزع بينهم بنسب الميراث.

وتابع أنه من العلماء من اشترط في الهبة التي يعطيها الأب لأبنائه حال حياته أن تكون بنسب الميراث ومنهم من لم يشترط ذلك؛ فيجوز له المساواة بينهم، مختتمًا: " والراجح عند العلماء أنه حر في ماله يوزعه كيفما يشاء وهو على قيد الحياة".