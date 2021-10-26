رئيس الجالية اليونانية: 5 آلاف يوناني يعيشون في مصر.. فيديو

قال المهندس خريستو كافاليس، رئيس الجالية اليونانية، إن عدد الجالية اليونانية في مصر يصل إلى 5 آلاف يوناني.

وأضاف "خريستو كافاليس"، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "عدد اليونانيين في مصر ليس كبيرا، وذلك لأنه منذ الستينيات كان الوضع غير مستقرا في المنطقة خاصة بعد حرب 1967".

وأشار: " الوضع الاقتصادي الآن أفضل من الفترات السابقة، وتشجيع الاستثمار أصبح شيئا جيدا"، متابعا: "اليونانين جزء من المجتمع بعاداته وتقاليده، ولا يشعرون بأى فرق فى التعامل من المصريين".



وأوضح المهندس خريستو كافاليس، رئيس الجالية اليونانية،: "عندما أي يوناني إلى مصر لا بد أن يزور مدينة الإسكندرية"، مؤكدا: "مصر واليونان رابط قديم وتاريخي".