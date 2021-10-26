رئيس سياحة النواب: إلغاء حالة الطوارئ قرار تاريخي ورسالة للعالم

أكدت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ يعد قرارا تاريخيا ورسالة للعالم بأن مصر دولة ذات ثقل وتنعم بالأمن والأمان وتعيش حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي .



وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب إن هذا القرار سيكون له مردود إيجابي قوي على مصر في الكثير من المجالات، خاصة في انتعاش قطاع السياحة ودفع عجلة الاستثمار.



وأضافت أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ جاء نتيجة جهود كبيرة ومسيرة كفاح على مدار سنوات قامت بها الدولة المصرية وحققت إنجازات ضخمة على أرض الواقع بقيادة السيسي والتي كان لها أكبر الأثر في صدور هذا القرار العظيم.