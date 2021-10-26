إغلاق 12 منشأة طبية مخالفة بدمياط

محافظة دمياط

اعلن الدكتور سيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن إغلاق 12 منشآة طبية تعمل بدون ترخيص وإنذار 15 منشأة أخرى لمخالفتها الإشتراطات الصحية ووجود أدوية منتهية الصلاحية بها إضافة إلى إنتهاء عقود النفايات الخاصة به.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتورة سارة العوضي قد شنت حملة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من إلتزامها بالإشتراطات الصحية .

جاء ذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة الرقابية وتوجيهات وزارة الصحة والسكان وتنفيذا لتعليمات الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالمرور الدورى على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من إلتزامها بإشتراطات الترخيص ومعايير الجودة ومكافحة العدوى لضمان تقديم خدمة طبية ملائمة للمرضى طبقا لقانون المنشآت الطبية الغير حكومية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١حيث تم التفتيش علي ٣٤ منشأة صحية منها ١٠ معامل و١٩ عيادة ومركزين للنساء والتوليد و٤مراكز للعلاج الطبيعى حيث تبين أن 12 منشأة تدار بدون ترخيص و5 منشآت تخالف شروط الترخيص والتشغيل و15 منشآة بها مخالفات مكافحة عدوى.

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