برلماني: إلغاء حالة الطوارئ نتيجة مسيرة كفاح خاضتها مصر في عهد السيسي

أكد النائب، أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطواريء بكافة أنحاء البلاد، قرار تاريخي، يعكس حالة الاستقرار السياسية ، الأمنية ، و الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد.

وأشار" دياب" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن إلغاء حالة الطواريء رسالة قوية للعالم أجمع بأن مصر بلد الأمن والأمان، لافتا إلى أنه ليس هناك ما يستدعي فرضها مرة أخرى ،حيث أن قرار القيادة السياسية جاء نتيجة جهود كبيرة، و مسيرة كفاح على مدار سنوات قامت بها الدولة المصرية، حققت من خلالها إنجازات جبارة، وقدمت بحق نموذج يحتذي به العالم، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، أول أمس الإثنين، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

وتابع قائلاً: معًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.