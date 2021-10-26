منها الصداع.. بسمة الملا تكشف عن الأمراض التي تسببها الزيادة في الوزن |تفاصيل

قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن فيتامين د٣ مهم جدا لصحة الإنسان، لأنه يجعل الكالسيوم يذهب لجميع عظام الجسم، وخاصة الأماكن التي تحتوي علي مشاكل أو خشونة، موضحة أن الوزن الزائد والغذاء غير الصحي يصيب صاحبه بالصداع.

وأضافت "بسمة الملا" خلال برنامج "صحتك وبس" المذاع على قناة "صدى البلد2"، أن هرمون الكورتيزون متعلق بالحالة العصبية والضغط.



وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن دهون منطقة البطن تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض، موضحة أن نقص فيتامين د3 أحد أهم أسباب زيادة الوزن.



وتابعت خبيرة التغذية، أن نقطة الحرق عامل أساسي في إنقاص الوزن، بالإضافة إلى فيتامين د3، متابعة: مقاومة الأنسولين وقلة إفراز هرمون الشبع يتسبب في رغبة الفرد في تناول السكريات بشكل متوالي ومستمر.