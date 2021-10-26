فرعون جديد يتوهج..ريان يقود ألتاي لـ اكتساح ديرانجي 5-1 في كأس تركيا

قاد الدولي المصري أحمد ياسر ريان فريقه ألتاي سبور، للفوز على ديرانجي، بخسمة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات الدور الثالث، من بطولة كأس تركيا.

وسجل أحمد ياسر ريان الهدف الثالث والرابع لـ ألتاي سبور في الدقيقية 35 ، و 59، من عمر المباراة.

يذكر أن أحمد ياسر ريان، انضم إلى ألتاي سبور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما، من الأهلي على سبيل الإعارة.

أرقام أحمد ياسر ريان مع ألتاي سبور هذا الموسم:

شارك أحمد ياسر ريان مع ألتاي سبور في 7 مباريات، في مختلف المسابقات، هذا الموسم، سجل خلالهما 4 أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ أحمد ياسر ريان، مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.