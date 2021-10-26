الدقهلية تحتل المركز الأول بين المحافظات بالمبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة

احتلت مديرية الصحة بالدقهلية المركز الأول بين المحافظات فى المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

حيث تم فحص اكثر من 115 الف و452 مواطن منذ بدء انطلاق المبادرة الرئاسية وحتى تاريخه وذلك بنسبة تقدر ب 67.9 ٪ من المستهدف.

ومن جانبه صرح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة.

وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، و تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة عن طريق فحص وظائف الكلى وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة انه يتم العمل من خلال 262 وحدة ومركز طب اسرة موزعين علي جميع مراكز الدقهلية وكذلك من خلال 52وحدة صحية مرحلة اولي كما يتم عمل فحص السكر التراكمي والدهون الثلاثية للحالات المصابة ويتم تحويل الحالات الي اقرب مستشفي في حالة الاحتياج.

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لمدير ادارة الرعاية الاساسية وفرق العمل بالادارات الصحية متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.