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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد توقف عامين.. المكتب الثقافي المصري بروما يحتفل بالمولد النبوي.. صور

الاحتفال بالمولد
الاحتفال بالمولد النبوي في المركز الثقافي المصري بروما

أقام المكتب الثقافي المصري في العاصمة الإيطالية روما احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف، وجاء الاحتفال ياتي بعد توقف دام عامين لأنشطة المكتب الثقافي المصري في روما بسبب جائحة كورونا.

 

جاء الاحتفال وسط حضور من ابناء الجالية المصرية في روما وبحضور عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في روما، وعلى رأسهم الوزير المفوض والقائم بأعمال السفارة المصرية في روما، ناجي غابة  والقنصل العام في روما سماح عبد المنعم الذين التقوا علي هامش الاحتفاليه بابناء الجالية المصرية في روما وأقاموا حوارا معهم و للاستماع إلى مقترحاتهم و مطالبهم ووعدوا ببدء العمل علي تحقيقها.

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كما تم إقامه ندوة دينية ثقافية ومحاضرة ألقاها فضيله الشيخ محمد حسن إمام أحد المراكز الاسلامية في روما وتناولت أخلاق النبوة وضرورة التحلي بها وأن يكون المسلم عنوانا لدينه في الغرب من خلال اخلاقه ةالتي لاقت استحسان الحاضرين.

 

ولفت الأنظار حضور أبناء الجيل الثاني من ابناء المصريين في روما والتي رآها البعض فرصة لربطهم بالوطن الأم مصر وفرصه لتعريفهم بمبادئ الإسلام الوسطي.


وتقدمت الدكتوره مروه فوزي مديرة المكتب بشكر الحضور علي تلبيتهم الدعوة، ووعدت بتكرار فرص تجمع ابناء الجالية المصرية تحت مظلة المكتب الثقافي.

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