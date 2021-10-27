من يعرفها محظوظ.. نيشان يتغزل في أصالة بصورة تجمعهما

وجه الإعلامي اللبناني نيشان، رسالة غزل، للنجمة السورية أصالة نصري، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر نيشان صورة له بصحبة أصالة وعلق عليها "من يعرفها محظوظ .. من يستمع إليها ذَوَّاق.. من يَتَقَرَّب مِنها يُسْعَد .. ومن تكون صديقة له يُعتَبَر مِن الصَّفْوَة .. أصالة لكِ مِنّي دوام الحبّ وَمِن جمهورك أن يدومَ أصيلًا لأصالته وأصيلته".



تحيي الفنانة أصالة نصري، حفلاً كبيرًا بالشارقة في دولة الإمارات، خلال افتتاح موسم "هلا خورفكان" يوم 29 من أكتوبر الجاري.

يذكر أن آخر أعمال أصالة نصري كانت أغنية "الدنيا لها طعم جديد" واهدتها لمصر وللرئيس السيسي، من تأليف منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وطرحت الكليب الرسمي منذ شهرين على المنصات الرقمية ويوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وتخطت حاجز الـ2 مليون مشاهدة حتى الآن.