مفيش مجال للتردد ولا التأخير .. سلاف فواخرجي تتلقى لقاح كورونا |صور

أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن تلقيها لقاح فيروس كورونا، أمس الثلاثاء وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"،



ونشرت "سلاف فواخرجي" صورًا لها، أثناء تلقيها اللقاح، وعلقت: "بعد تردد كبير بأخد اللقاح أو لأ ! ومحاولات كل اللي حواليا باقناعي والإجابة عن تساؤلاتي اللي مابتخلص وبعرف اني هلكتن.



وتابعت "بس بالأخير أخدت اللقاح بعد اقتناع كامل وبعد التوكل على الله ، ولما ماشفت انو عنجد الوضع خطير حوالينا ومابقى في مجال للتردد أبدا ولا التأخير، سلامة الكل ".



وتنتظر الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عرض الجزء الثاني من مسلسل "الكندوش" وذلك بعد الانتهاء من تصوير دورها.



مسلسل "الكندوش 2" بطولة النجوم: أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، سامية الجزائري، صباح الجزائري، شكران مرتجى، كندة حنا، ومن إخراج سمير حسين.