تركت بيتها ووظيفتها.. فتاة تعيش في سيارة بالشارع بعد زواجها.. شاهد

ومن الحب ما يجعلك تتخلي عن شكل حياتك بالكامل من أجل الارتباط بشخص تحبه، هذا بالفعل ما أقدمت عليه فتاة رومانية شابة عندما قررت ترك بيتها وعملها للزواج مما تحب وفي مسافة قريبة من بيت عائلتها.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية فإن فيوليت آن، 22 عامًا، كشفت أن الشيء الأساسي الآن في حياتها الجديدة هو الطهي والتنظيف بسيارتها الجديدة بدلاً عن البيت.

وأضافت فيوليت آن التي كانت تعمل لمدة خمس سنوات في فندق اقتصادي في مطار إيست ميدلاندز لكن والدها داعماها في حياتها الجديدة خاصة أنها ستبعد عنهما بمسافة 100 ميل فقط، وهو ما يعادل تقريباً 160 كيلو متر.

وأوضحت الفتاة العشرينية معبرة عن حزنها وسعادتها في آن واحد: «كنت مستقلة للغاية، لدي وظيفتي الخاصة، وأموالي الخاصة، ولدي سيارتي الخاصة، لكنني أعتقد أنني سأكون سعيدة بعد الزواج».

وتابعت الفتاة الرومانية: «سيكون لدي زوج أطعمه، ومكان يحتاج للتنظيف طوال الوقت، و أشياء أخرى لأقلق بشأنها، لكن يؤلمني أن أترك العمل بعد 5 سنوات».

وتفاعل عدد كبير مع فيديو الفتاة، حيث كتبت واحدة: «فيوليت آن حكيمة وناضجة وعملية ... تزوجت بلا أوهام ولا أحلام خيالية، أتمنى لها ولاري زوجها الأفضل دائماً».