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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لم يصعدوا إلى المنصة..

مصنفون ضمن الأفضل في العالم.. كيف كرم الأزهر علماءه؟

تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر

في لفتة تقديرية قلما يحرص عليه أحد، ولن تجدها إلا في رحاب العلماء وخاصة بين جدران الأزهر الشريف، فلقد تربوا على احترام العلم وتقدير العلماء في شتى المجالات.

 

ففي اجتماع مجلس جامعة الأزهر اليوم، والذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، حرصت جامعة الأزهر، على تكريم 20 عالما تم تصنيفهم من ضمن الأفضل في العالم، في تصنيف جامعة ستانفورد، ورفض رئيس جامعة الأزهر، صعود العلماء إلى المنصة لتكريمهم، وأصر على النزول إليهم لكل عالم على حدة لمنحه التكريم والتقدير الخاص به.

 

اجتماع مجلس جامعة الأزهر

 

وكرم مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، اليوم بمقر فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، والذين تضمنهم تقرير جامعة ستانفورد الأمريكية لهذا العام، والبالغ عددهم 20 عضو هيئة تدريس، بزيادة عند العام الماضي قدرها 100 ٪. 
 

تكريم علماء الأزهر

 

وحرص رئيس جامعة الأزهر، على النزول من منصة المجلس وتكريم الأساتذة في مقاعدهم مؤكدًا أن صاحب العلم مكرم بعلمه الذي أثرى البشرية، معربًا عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز العلمي الكبير الذي تشهده الجامعة بفضل جهود أبنائها في جميع الكليات، والمكرمون هم كل من:
-الدكتور جمال أبو السرور، أستاذ أمراض النساء والولادة بطب الأزهر بنين القاهرة، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، عميد كلية الطب الأسبق.
-الدكتور خالد مخيمر، وكيل كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث. 
-الدكتور ياسر صادق، أستاذ الفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بنين بأسيوط.
- الدكتور عصام شعبان، أستاذ الفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بنين بالقاهرة.
-الدكتور هشام البشبيشي، أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة بنين بالقاهرة.
-الدكتور عاطف الطاهر، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بأسيوط. -الدكتور كمال علي، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بنين بأسيوط.
-الدكتور شمس عيسى، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بنين بأسيوط.
-الدكتور جمعة سند، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بنين بأسيوط.
-الدكتور كمال رسلان، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.
-الدكتور محمد بدران، أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة.
-الدكتور حسن سعد الدين، أستاذ الميكروبيولوجي وعلوم النبات بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.
_الدكتور محمد زين، أستاذ علوم النبات بكلية العلوم بنين القاهرة.
-الدكتور  ياسر عبد المعبود،  أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين بأسيوط.
-الدكتور رضا عبد الحميد، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.
_ الدكتور إسماعيل عوض، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.
-الدكتور عبد الرحمن علي، أستاذ الميكروبيولوجي وعلوم النبات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.
- المرحوم الدكتَور أحمد سالم، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم بنين بالقاهرة "تكريم أسرته".
-الدكتور خالد علي، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.
-الدكتور صابر خميس شعبان، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم بنين بأسيوط.

تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر
تكريم علماء الأزهر
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