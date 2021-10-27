بعد إلغاء حالة الطوارئ في مصر.. سليم عساف: يليق بلبنان قيادات حكيمة

علق الفنان اللبناني سليم عساف على قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "تويتر".

وقال "سليم":" الرئيس المصري يعلن نهاية حالة الطوارئ في البلاد. كم تليق الحياة بهذا البلد العظيم، و كم يليق بلبنان قيادات حكيمة كتلك التي نراها في ‎مصر و ‎المملكة العربية السعودية و ‎الإمارات العربية المتحدة، إن شاء الله قريبا".

سليم عساف طرح من كلماته وألحانه مؤخرا أغنية " يا شباب يا بنات" للفنانة اللبنانية كارول سماحة وتجاوزت المليوني مشاهدة بعد مرور خمسة أيام على طرحها على "يوتيوب".

وحقق سليم نجاحا كبيرا مؤخرا مع الفنان اللبناني وائل كفوري بأغنية "البنت القوية" التي كتبها ولحنها سليم ومن توزيع عمر صباغ حيث تخطت الـ75 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتصدرت التريند وقت طرحها.

وأخر الأغاني التي طرحها سليم عساف بصوته على موقع "يوتيوب" بعنوان "غنولوا" من كلماته وألحانه وتوزيع روجيه أبي عقل.

سليم عساف ملحن وشاعر ومغني لبناني تعاون مع العديد من نجوم الغناء في الوطن العربي منهم ماجدة الرومي، إليسا، نانسي عجرم، كارول سماحة، صابر الرباعي، رامي عياش، نجوى كرم، يارا وغيرهم الكثير.