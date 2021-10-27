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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قافلة الأزهر الطبية تواصل عملها لليوم الثالث في محافظة الأقصر

قافلة الأزهر الطبية
قافلة الأزهر الطبية تواصل عملها لليوم الثالث في محافظة الأقص

 واصلت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى محافظتي الأقصر وأسوان، عملها بمحافظة الأقصر لليوم الثالث على التوالي، حيث شهدت القافلة إقبالا ملحوظا وتم تقسيم فريق عمل القافلة من الأطباء والمتخصصين إلى 4 مجموعات في 4 مستشفيات مختلفة للعمل في وقت واحد.

 

قافلة الأزهر الطبية

وتوجه أطباء جراحة العيون للعمل بمستشفي حورس أرمنت، كما توجه أطباء النساء والتوليد إلى مستشفي إيزيس طيبه، في حين توجه أطباء الأنف والأذن والحنجرة إلى مستشفي إسنا المركزي، كما توجه باقي أطباء القافلة إلى مستشفى الأقصر العام والمعروفة بمستشفي الكرنك العام وذلك لإجراء الكشوفات والعمليات الجراحية في مختلف التخصصات. 

وصرح الدكتور محمد صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، أن هذه القافلة تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لخدمة الفئات الأكثر احتياجا، وأن عمل القافلة لا يقتصر على إجراء الكشوفات الطبية، وإنما يشمل أيضا إجراء العمليات الجراحية في مختلف تخصصات الباطنة والمخ والأعصاب والأطفال وجراحة العيون والجراحة العامة والمسالك البولية والجلدية والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة وجراحة العظام والأوعية الدموية والتخدير والرعاية. 

جدير بالذكر أن قافلة الأزهر الموفدة إلى محافظتي الأقصر وأسوان بدأت عملها بمحافظة الأقصر بمستشفي الأقصر العام الاثنين الماضي، ويمتد عملها حتى الجمعة المقبلة، بعدها يتم التوجه إلى محافظة أسوان لاستكمال عمل القافلة بمستشفي كوم إمبو المركزي خلال الفترة 30 أكتوبر وحتي 2 نوفمبر، يتم خلالها إجراء العمليات الجراحية والكشوفات الطبية وتوزيع الأدوية بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

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