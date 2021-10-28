ملك قورة تفاجئ الجمهور بظهورها وهي طفلة في كليب يا مكتبتنا

قال الفنان محمد مهران ، "إن المخرجة شيرين عادل من أكتر المخرجات المتواجدة اللي ببقى مرتاح وانا بمثل قدام الكاميرا بتاعتها لأنها بتديني طاقة إيجابية كبيرة جداً و مؤمنة بالي جوايا و مؤمنة بالمحتوى اللي بقدمه و اتبسط جداً معاها بتجربتين السنة الماضية " في يوم و ليلة " و مسلسل " النمر".

وعرضت الإعلامية "منى الشاذلي" ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة " سي بي سي"، فيديو كليب لأغنية "يا مكتبتنا يا مكتبتنا" الذي كانت تقوم بالغناء فيها الفنانة " ملك قورة " و هى صغيرة في أغاني الأطفال.

وأوضحت " ملك قورة"قائلة:" بحب أوي الأغاني بتاعتي اللي عملتها و أنا صغيرة .