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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل.. وائل جسار وجورج وسوف بموسم الرياض

صدى البلد

كشف الفنان وائل جسار عن تفاصيل حفله بالرياض مع سلطان الطرب جورج وسوف، وذلك من خلال نشر صورة البوستر الرسمي للحفل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وعلق “جسار” على الصورة قائلًا:"سعيد جدا اني رح التقى بالجمهور السعودي في موسم الرياض ليل 4 نوفمبر حتى نغني ونمضي سوا ليلة من العمر".

أحيا النجم وائل جسار واحدة من اقوى حفلاتة فى "كندا "يعيش النجم اللبناني وائل جسار حالة من النشاط الفني خلال شهر أكتوبر الذى يحيى خلاله 4 حفلات غنائية في" كندا " والتي سيمتع الجمهور هناك خلالها بباقة مميزة من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى وسط حضور كبير من جمهوره.

وأشعل جسار الحفل بالعديد من أغانيه الرومانسية والطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني، بالإضافة إلى بعض أغاني رموز الأغنية المصرية كوكب الشرق والعندليب وسيد مكاوي. 

وانتهى وائل جسار مؤخرًا من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "عيان"، وهى من ألحان محمد يحيى، وكلمات محمد القياتى، وتوزيع أسامة عبد الهادى، ومن المفترض طرحها خلال الأيام المقبلة. 

أحدث أعمال وائل جسار

وكان النجم اللبناني وائل جسار أطلق أغنية "ولا فى الأحلام"، والذى صورها على طريقة الفيديو كليب، وأخرج الكليب فادى حداد.

 

أغنية عيان 

وقال جسار، إن هذا العمل سيكون باللهجة المصرية، ويكمن التجديد في تفاصيله، لا سيما في الإيقاع والكلمات الجديدة، وأتمنّى أن يحبّه جمهوري ويكون خطوة مميّزة وموفّقة بالنسبة لي، كما أنني سأطرحه على طريقة الفيديو كليب قريباً.

الفنان وائل جسار موسم الرياض سلطان الطرب جورج وسوف وائل جسار جورج وسوف

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