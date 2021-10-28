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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة بيضاء.. مي الغيطي تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام

مي الغيطي
مي الغيطي

نشرت مي الغيطي صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت مي الغيطي في الصور من أحدث جلسة تصوير لها  مرتدية شيميز ابيض مما اثار اعجاب متابعيها.

 

وكانت قد كشفت الفنانة الشابة مي الغيطي عن إصابتها بمرض اضطراب ثنائى القطب ، من خلال فيديو عبر حسابها بموقع انستجرام .

 

وقالت مى الغيطى، من خلال الفيديو: "إنها تعتقد أن السبب يرجع لسنوات من الشغل المرهق نفسيا وجسديا" .

 

وأضافت مى الغيطى :"أن العمل فى مجال التمثيل منذ سن صغيرة أمر مرهق جدا وسبب لها توترا مزمنا فلم تستطع قضاء وقتها بشكل طبيعى فهى دائما تعمل وتتحمل المسؤولية فى وقت باقى أصدقائها وزملائها يستمتعون بأوقاتهم".

 

وأضافت مى الغيطى: " أنها ظلت لسنوات طويلة تتعالج نفسيا وهو أمر لا يدعو للخجل".

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