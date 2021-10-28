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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

نادين نسيب
نادين نسيب

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها بصورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

و ظهرت نادين نسيب نجيم بإطلالة صباحية بدون مكياج وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة.

 

تفاصيل صالون زهرة

مسلسل صالون زهرة عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي. 

 

تلعب نادين نسيم نجيب دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها. 

 

تتسم أحداث مسلسل صالون زهرة بالكوميديا السوداء، التي تتعرض فيها صاحبة الكوافير لمواقف حياتية تتصدى لها بقوة لكنها أيضا تعاني من جرح عاطفي سابق بعدما تركها حبيبها وتزوج من غيرها. 

 

يلعب معتصم النهار دور رئيس عصابة تهريب أموال يتورط مع زهرة بسبب أمواله التي أصبحت في حوزتها بالخطأ ويذهب لاسترجاعها لكنه ينخرط معها في مشكلاتها ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة مزيد من المواقف الكوميدية والعاطفية بينها. 

 

يشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.

نادين نسيب نجيم الفن التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة اللبنانية تفاصيل

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