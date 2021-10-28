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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج…هاندا أرتشيل تستمتع بأجواء نيويورك علي طريقتها الخاصة

هاندا ارتشيل
هاندا ارتشيل

نشرت الفنانة التركية هاندا أرتشيل، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت هاندا أرتشيل في الصور بإطلالة جذابة من نيويورك  و لم تتكلف بوضع المكياج و علقت قائلة :" استمتع باللحظة " مما أثار إعجاب متابعيها.

 

يشار إلى أن هاندا أرتشيل وكرم بورسين، قدما سويًا مسلسل “أنت اطرق بابي”، حيث قدّمت دور "أيدا" التي تقع في حب "سركان"، ويقعان في مغامرات كثيرة جدًا بشكل طريف.

 

يذكر أن الموسم الثاني من مسلسل "أنت اطرق بابي" انتهى، وذلك بعد تحقيق الجزء الأول نجاحا  كبيرا منذ عرضه.

 

وتشهد أحداث العمل في الموسم الثاني مرور فترة زمنية مدتها خمس سنوات، كما ظهر في الإعلان الرسمي للعمل، وطفلة تسأل بطلة المسلسل هاندا ارتشيل: "أمي هل هذا أبي؟"، وهو الأمر الذي أثار الجدل من الجمهور، حيث ذكر البعض أن إيدا وسيركان سيفترقان وتكون إيدا حاملا دون أن تخبره.

 

جدير بالذكر أن مسلسل "أنت اطرق بابي" يتحدث عن قصة إيدا يلديز، وهي فتاة طموحة تحلم بإكمال دراستها الجامعية من خلال منحة من شركة “آرت لايف” للفنون المعمارية، وتطمح بأن تحوز شهادة هندسة مناظر طبيعية معترف بها في الوسط الهندسي، ولكن كل طموحاتها تختفي بسبب عدوها سيركان بولات، والذي قطع منحتها حين قاربت على التخرج، إلا أن إيدا لا تتوقف في حياتها وتسعى إلى تطويرها رغم ذلك.

هاندا ارتشيل إطلالة جذابة كرم بورسين مسلسل انت اطرق بابي انستجرام تركي نيويورك

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