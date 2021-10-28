بيومي فؤاد يكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "الجار للجار"

كشف الفنان بيومي فؤاد، عن البوستر الرسمي لمسلسله الدرامي الجديد "الجار للجار" المقرر عرضه قريبا".



ونشر بيومي فؤاد، البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلا : "البوستر الرسمي للمسلسل الكوميدي الجار للجار قريباً"



مسلسل "الجار للجار" بطولة بيومي فؤاد، شيماء سيف، ​جيسي عبدو​، ​وسام صباغ​، مرام علي، ابراهيم السمان، جمال العلي وغيرهم، من إخراج محمد عبد العزيز وتأليف أسامة حسام الدين.



وينتمي المسلسل لنوعية "السيت كوم" وتدور أحداثه في إطار كوميدي يروي قصة مجموعة من العائلات التي تعيش في المبنى نفسه، وكل عائلة لها قصتها وأفكارها وعاداتها، تلتقي هذه الثقافات المختلف نسبة للجنسيات المختلفة وتبدأ الحكايات"