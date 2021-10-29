تسلا S Plaid .. سيارة كهربائية خارقة تحقق أرقاماً قياسية مذهلة

في ظل التقدم الكبير الذي يشهدة العالم في أنتاج السيارات الكهربائية بسبب الضوابط و القوانين التي بدأت تسنها الدول الغربية للحد من ظاهرة التلوث البيئي، بدأت كبرى الشركات المصنعة للسيارات في وقتنا الحاضر الأنتقال لعالم السيارات الكهربائية، و من بين أبرز هذه الشركات هي شركات تسلا.

و تعد سيارة تسلا S Plaid موديل 2021 واحده من أقوي السيارات الكهربائية و ذلك بعد أن أثبتت جدارتها الكبيرة على حلبات السباق و كان أخرها تحقيقها رقماً قياسياً مميزاً على حلبة Nurburgring في ألمانيا بلغ مدتها 7 دقائق و 30 ثانية و 9 أجزاء من الثانية ما جعلها أسرع السيارات الكهربائية على تلك الحلبة حتى الأن بعد أن تخطت أرقام سيارة بورشه تايكان و التي سجلت الرقم القياسي السابق و الذي كان أقل بــ 11.1 ثانية .

تستمد سيارة تسلا S Plaid قوتها من منظومة كهربائية تتكون من ثلاثة محركات كهربائية تستطيع توليد قوة إجمالية تصل الي 1020 حصان تقول تسلا أن كل واحد منهم يولد قوة تتخطى 400 حصان فيما لم تعلن الشركة عن عزم الدوران ولكن يُتوقع أن يصل الي 1400 نيوتن متر على الأقل، و تأتي بنظام دفع كلي للعجلات .

و تبلغ قدرة سيارة تسلا S Plaid على التسارع من الثبات حتى 100 كيلومتر / ساعة في زمن يصل الي 1.9 ثانية فقط و تصل سرعتها القُصوى الي 322 كيلومتر/ ساعة ، وتستطيع قطع مسافة الربع ميل في 9.23 ثانية فقط كما تبلغ سعة بطاريتها 100 كيلو واط / ساعة حيث تسطيع قطع مسافة تصل الي 615 كيلومتر / ساعة بالشحنة الواحدة .



كما يمكن لسيارة تسلا S Plaid قطع مسافة تصل الي 423 كيلومتر من خلال الشحن في زمن 28 دقيقة فقط وتستطيع الشحن لمسافة 200 كم في 15 دقيقة فقط من خلال محطات شحن تسلا سوبر تشارجر و تبلغ قدرتها على الشحن بقوة 250 كيلو واط .

و من الخارج تأتي سيارة تسلا S Plaid بتصميم رياضي مميز و جديد أصبحت السيارة أعرض لتعطي مظهر أكثر شراسة و فخامة مع عجلا رياضية بقياس 21 بوصة و تصميم جديد للصادم الأمامي للخلفي .

و من الداخل جاءت المقصورة الأمامية بشاشة عرض بقياس 17 عالية الدقة و شاشة عدادات رقمية و شاشة تحكم خلفية و عجلة قيادة متعددة الوظائف بالأضافة لتصميم أنيق و مميز يضم العديد من وسائل الراحة و الأمان .

يبدأ سعر سيارة تسلا S Plaid من 130.000 ألف دولار حتى 150.000 ألف دولار .