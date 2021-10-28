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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات مرشح لخلافة حسام غالي.. وريان على أعتاب منتخب مصر

محمد بركات
محمد بركات

أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمد بركات مدير المنتخب الوطني السابق مرشح بقوة لخلافة حسام غالي في عضوية شركة كرة القدم بالنادي الأهلي بعد ترشح غالي لعضوية مجلس الإدارة.


وقال صادق عبر برنامج البريمو بقناة TEN إن غالي سيستقيل من منصبه حال نجاحه في انتخابات النادي الأهلي موضحاً أن بركات يملك كفاءة إدارية وتعرض للظلم في تجربته مع المنتخب وستكون شركة الكرة بالقلعة الحمراء نقطة انطلاق مهمة في مشواره الإداري.


وأوضح أن أحمد ياسر ريان نجم ألتاي سبور التركي مرشح بقوة للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني استعداداً لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 11 و16 نوفمبر المقبل في تصفيات كأس العالم.

إسلام صادق محمد بركات المنتخب الوطني حسام غالي شركة كرة القدم بالنادي الأهلي

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