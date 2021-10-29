محمد كيلاني : أتمنى أكون مكان ساديو ماني لأقدم المساعدة لـ محمد صلاح

كشف الفنان محمد كيلاني عن أمنياته، قائلا:"لو طلعلي جن هطلب منه الصحة و200 مليون يورو وأتجوز جورجينا بقى".

وأشار "محمد كيلاني" خلال حواره ببرنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "اون" إلى أنه يحب تناول اللبن والبروكلي والبنجر، متابعا:" الحاجات دي مبتخلصش من الثلاجة ومعاهم العيش".

وأوضح أنه يتمنى أن يحل مكان اللاعب ساديو ماني، ليقدم المساعدة لـ محمد صلاح في الملعب.



وفي سياق آخر، طرح الفنان محمد كيلانى على اليوتيوب والتطبيقات الموسيقية المختلفة ومحطات الراديو، أحدث أغنياته، بإسم "القلب الابيض" وهى أغنية ذات إيقاع سريع راقص ومبهج، ينافس بها فى موسم الصيف، وذلك بعد عودته الاستثنائية للغناء، منذ ابتعاده لفترة طويلة، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والإعلامي.



كشف محمد كيلانى عن اختياره وتحضيره لأغنية "القلب الأبيض" منذ عام، وأشار بأنه قام بتعديلها أكثر من مرة حتى استقر على الشكل النهائى لها.

وصرح محمد كيلانى : أعجبت بها لأنى وجدتها شبهى وكلماتها فيها تحدى، ومصارحة، ومواجهة.. أتمنى أن تصل إلى لجمهور وتنال إعجابهم، كما اعتادوا منى قبل غيابى.



