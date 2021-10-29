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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"ثروت سويلم" يحسم الجدل حول أعداد الجماهير في القمة المقبلة

صدى البلد

قال العميد ثروت سويلم ، عضو رابطة أندية الدوري الممتاز ، إنه متفائل بالبداية القوية لبطولة الدوري.


وأشار سويلم عبر برنامج البريمو بقناة TEN إلى أن شركة تذكرتي هي المسؤولة عن تسليم التذاكر إلى الجماهير ومسألة زيادة الأعداد ليست نقطة سلبية ولكنها ستكون محل نقاش لتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.


وأوضح أن الرابطة تعمل على زيادة عدد الجماهير عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية مؤكداً أنه لا توجد أي نية لزيادة عدد الجماهير في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك يوم 5 نوفمبر المقبل بالدوري.


وأكد أن تشييد ملعب جديد في بورسعيد سيساهم في عودة المصري لخوض لقاءاته هناك موضحاً أن إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي بالجولة الأولى للدوري فرض على الرابطة قيود في مسألة عودة هذه المباراة لاستاد الإسماعيلية  خاصة أن الأهلي لا يلعب هناك منذ سنوات.
 

وأضاف:" الأمور ستعود لطبيعتها مع مرور الوقت خلال المرحلة القادمة ومع نجاح هذا الموسم الحالي ستكون الأمور أفضل".

 

الزمالك يتدرب غدا في الثالثة عصرا


يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه في الثالثة عصر غد الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء طلائع الجيش المرتقب في الدوري.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تقديم موعد تدريب الغد ليقام في الثالثة عصرا.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وسجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد زيزو وعمر السعيد.
 


الزمالك ينتظم في معسكر مغلق غدا ببرج العرب استعدادا للطلائع


قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون انتظام الفريق في معسكر مغلق غدا الجمعة ببرج العرب استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل.

ويخوض الفريق تدريبه في الثالثة عصر الغد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء على أن يعلن بعدها المدير الفني عن القائمة التي ستنتظم في المعسكر لخوض اللقاء.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وسجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد زيزو وعمر السعيد.

الدوري المصري نادي الزمالك الدوري الممتاز الأهلي والزمالك بورسعيد

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