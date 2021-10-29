من أفضل علماء العالم.. أزهري يستخدم تدوير المخلفات لإنتاج مواد كيميائية ذات قيمة اقتصادية

اختير الدكتور محمد علي عبد الرحمن، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة، ضمن أفضل علماء العالم في تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية لاختيار أفضل 2% من الباحثين في العالم.

وقال الدكتور محمد على عبد الرحمن سيد، إنه ولد في محافظة الجيزة، وتخرج في كلية العلوم جامعة الأزهر، عام 2000، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، في تخصص الميكروبيولوجى، وتم تعيينه معيد بكلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة في 2001.

وأضاف الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر، أنه حصل على الماجستير في الميكروبيولوجى عام 2006، وحصل على بعثة كاملة للحصول على الدكتوراه من دولة اليابان في 2007، كما حصل على الدكتوراة في التكنولوجيا الحيوية (البيوتكنولوجى) عام2011 من جامعة كيوشو باليابان، وتم تعيينه مدرس بكلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة في 2011.

وحصل الدكتور محمد علي عبد الرحمن، على عدة مهمات علمية فى الفترة من 2012 و حتى 2017 (على نفقة الجمعية اليابانية لتطوير العلوم، وعلى نفقة جامعة كيوشو) لإجراء دراسات ما بعد الدكتوراة باليابان فى مجال البيوتكنولوجى من كليه الدراسات العليا للتكنولوجيا الحيوية والموارد البيئية بجامعه كيوشو باليابان، وتم ترقيتهُ إلى درجة أستاذ مساعد في عام 2016، وترقيته الى درجة أستاذ البيوتكنولوجى بكلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة في 2021.



كما حصل الدكتور محمد علي عبد الرحمن، على العديد من المشاريع البحثية من أكاديمية البحث العلمي، والتي تخدم البيئة والصناعة وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ونشر أكثرمن 50 بحث في مجلات دولية مُحكمة ذات معامل تأثير عالي والتي تهدف في مجملها إلى كيفية إعادة تدوير المخلفات المختلفة وخاصة المخلفات الزراعية باستخدام بيوتكنولوجيا التخمرات الميكروبية واستغلالها في صناعة العديد من المواد الكيميائية ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل إنتاج الأسمدة الحيوية والإنزيمات والأحماض العضوية.



وشارك بأبحاث لإنتاج البوليمرات البلاستيكية البيولوجية القابلة للتحلل والتي تعتبر واحدة من التحديات الكبيرة في مجال الصناعة بحيث تكون بديلاً للمواد البلاستيكية غير القابلة للتحلل والملوثة للبيئة والمنتجة من المواد البتروكيميائية، والتي تعمل على المحافظة على البيئة وخدمة المجتمع ككل بتعزيز إستراتيجية تعظيم الاستفادة من المخلفات البيئية وتعزيز "الاقتصاد الحيوي" المبنى على استبدال المواد الأولية التقليدية بمواد أولية متجددة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.



وحصل على العديد من الجوائز أبرزها الحصول على جائزة الأبحاث المتميزة من الجمعيه اليابانية للبيوتكنولوجى عام 2016، وحصلت أبحاثه على أكثر من 1590 استشهاد على موقع اسكوبس ومعامل هيرش 17 وله كتابين لهما رقم إيداع دولى.

كما أنه محكم وعضو هيئة تحرير بالعديد من الدوريات العلمية فى مجال التكنولوجيا الحيوية وبيوتكنولوجيا التخمرات الميكروبية حيث قام بتحكيم أكثر من 130 بحث فى مجلات علميه دولية متخصصة فى كبرى دور النشر العالمية ذات معامل التأثيرالكبير وهو كذلك عضو في العديد من الجمعيات العلمية المحلية والدولية.

وتلقى الدكتور محمد علي عبد الرحمن، العديد من الدعوات لإلقاء محاضرات في المؤتمرات الدولية باليابان وكوريا وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية في اليابان وكوريا وايطاليا والهند، كما شارك في العديد من المؤتمرات المحلية أيضا، كما أنه قام بتنظيم وحضور العديد من الدورات التدريبية وورش العمل، وقام بالتعاون مع العديد من الهيئات والمراكز العلمية والبحثية المختلفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية وذلك في نطاق التعاون العلمي المتبادل بين جامعة الأزهر وتلك المراكز.

