الجامعة العربية تبحث إنشاء منصة إلكترونية موحدة للسجل العربي للملكية الفكرية

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2026، الاجتماع الإقليمي التنسيقي لفريق العمل المعني بـ إنشاء منصة السجل الإلكتروني العربي للملكية الفكرية، بالتعاون بين وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الياباني.

ويهدف الاجتماع إلى التعريف بمنصة السجل الإلكتروني العربي للملكية الفكرية ومكوناتها وآليات عملها، ومناقشة سبل تطويرها بما يتناسب مع احتياجات الدول العربية، وصولًا إلى وضع تصور لإنشاء منصة عربية موحدة تسهم في دعم جهود مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية لتطوير خدماتها وتعزيز التحول الرقمي في هذا المجال.

السجل العربي للملكية الفكرية

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من المحاور، أبرزها عرض يقدمه مكتب براءات الاختراع الياباني حول إدارة جودة بيانات الملكية الفكرية ونشرها عبر الإنترنت، ومناقشة تصميم السجل العربي للملكية الفكرية، والتشغيل البيني بين أنظمة الدول الأعضاء، إلى جانب استعراض خدمات الذكاء الاصطناعي التجاري في مجالي البحث والفحص المدعومين بالذكاء الاصطناعي.

كما يناقش الاجتماع اعتماد خارطة طريق لتنفيذ منصة السجل الإلكتروني العربي للملكية الفكرية، بما يدعم تطوير آليات تبادل البيانات وتعزيز التكامل بين مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية.

ويشارك في الاجتماع نخبة من خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومسؤولي قسم الدول العربية بالمنظمة، وممثلي مكتب براءات الاختراع الياباني، إلى جانب ممثلي ومديري مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.