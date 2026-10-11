جامعة العربية تعقد اجتماعي لجنتي الطفولة والأسرة العربيتين

عقدت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، اجتماعي لجنتي الطفولة العربية والأسرة العربية، إلى جانب اجتماع لجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، وذلك في إطار جهود تعزيز العمل العربي المشترك في مجالي الطفولة والأسرة.

وتبحث لجنة الطفولة العربية سبل تعزيز حقوق الطفل وحمايته، وتطوير آليات التعاون العربي لضمان التنشئة السليمة للأطفال، وحمايتهم من مختلف أشكال العنف والاستغلال، إلى جانب متابعة الجهود والمبادرات العربية المعنية بقضايا الطفولة.

دعم استقرار الأسرة العربية

ويناقش اجتماع لجنة الأسرة العربية الموضوعات المتعلقة بدعم استقرار الأسرة العربية وتماسكها، وتعزيز دورها في المجتمع، فضلاً عن بحث سبل تطوير السياسات والبرامج الرامية إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسر العربية.

وتأتي الاجتماعات في إطار حرص جامعة الدول العربية على تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتطوير آليات التعاون العربي بما يدعم حقوق الطفل والأسرة ويسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة بالمنطقة العربية.