الجامعة العربية تؤكد مواصلة جهودها لإنهاء زواج الأطفال وحماية الفتيات

أكدت جامعة الدول العربية، بمناسبة اليوم الدولي للطفلة، الذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام، أهمية مواصلة الجهود العربية لحماية حقوق الفتيات، وتعزيز فرصهن في التعليم والصحة والتمكين، والتصدي لزواج الأطفال باعتباره إحدى الممارسات الضارة التي تعوق تمتعهن بحقوقهن وتحقيق إمكاناتهن كاملة.

وشددت الجامعة على أن القضاء على زواج الأطفال يتطلب تكامل الجهود التشريعية والاجتماعية والاقتصادية، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الممارسة، وفي مقدمتها الفقر والتسرب من التعليم وعدم المساواة، إلى جانب تعزيز الوعي بحقوق الطفل ودعم الأسر والمجتمعات.

وأوضحت الجامعة، أنها تواصل جهودها، بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، لدعم السياسات والبرامج الهادفة إلى حماية الفتيات وإنهاء الممارسات الضارة، وتعزيز حقهن في التعليم والنمو الآمن والمشاركة في صنع مستقبلهن.

وجددت جامعة الدول العربية التزامها بدعم الجهود العربية الرامية إلى توفير بيئة آمنة تضمن لكل فتاة طفولة كريمة ومستقبلًا أفضل، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 5.3 المتعلق بالقضاء على الممارسات الضارة، ومن بينها زواج الأطفال.