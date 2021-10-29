عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس ما حدث مع محمد شريف داخل الأهلي بسبب غضبه.. ورهبة رحيل أكرم توفيق

محمد شريف
محمد شريف

كشف الإعلامي إسلام صادق عن كواليس جلسة مدرب الأهلي مع محمد شريف مهاجم الفريق خلال مران أمس الخميس، بسبب غضب اللاعب بعد عدم إشراكه في مباراة الإسماعيلي التي افتتح الأهلي بها مبارياته في بطولة الدوري الممتاز.

وقال صادق خلال تصريحات تلفزيونية إن سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي احتوى غضب اللاعب محمد شريف نجم الفريق بسبب بقائه على مقاعد البدلاء في لقاء الإسماعيلي بالدوري الممتاز.


وأضاف صادق أن، قمصان عقد جلسة سريعة في مران الأهلي مع شريف وطالبه بعدم الحزن من الجلوس بديلاً خاصة أن المرحلة القادمة ستشهد مشاركة جميع اللاعبين.

txt

شوبير يحسم الجدل حول مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

txt

"مصطفى مراد" يكشف عن موقف شركة الأهلي من التجديد لـ "موسيماني"


وأوضح أن الأهلي بدأ مفاوضات تعديل عقد أكرم توفيق نجم الفريق وزيادة راتبه السنوي بعد مشاركته أساسياً بجانب انضمامه للمنتخب الوطني.

وتابع: أكرم توفيق لاعب مميز في معظم المراكز في الملعب ويملك جميع المقومات التي تؤهله للإحتراف، والأهلي يرغب في تعديل عقده للإستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحقق الأهلي الفوز الأول له في بطولة الدوري الممتاز على منافسه الإسماعيلي برباعية نظيفة سجلها برسي تاو هدفين، وعلي معلول وأحمد عبد القادر لكل منهم هدف.

 

الأهلى الدوري الممتاز الفترة المقبلة علي معلول إسلام صادق مباراة الاسماعيلي اكرم توفيق سامي قمصان

ترشيحاتنا

أول مفتي مصري يسافر إلى البلقان.. تفاصيل زيارة مفتي الجمهورية إلى البوسنة والهرسك.. صور

ميتا تطلق تطبيق Facebook Polar.. تفاصيل

الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة على القاهرة ومناطق بالمحافظات

هيئة الأرصاد توجه رسائل هامة للمواطنين بشأن الشبورة.. فيديو

كواليس ما حدث مع محمد شريف داخل الأهلي بسبب غضبه.. ورهبة رحيل أكرم توفيق

بـ46 فوزا وبطولتي أفريقيا.. موسيماني يقترب من حسم بطاقة الوصول لـ قلوب الأهلاوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

اكتشاف صادم.. علماء يتوصلون لـ عالم مخفي جديد في باطن الأرض

آخر الهزار موت.. زوج يقتل زوجته بالسكين بسبب وصلة مزاح فى الأقصر

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

بعد إعلان رونالدو حمل صديقته .. تعليق جريء من سمية الخشاب |شاهد

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

ماذا لو انهار السد الإثيوبي؟ متحدث الري يبشر الجميع بخطة مصرية |فيديو

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

فيديو

فيديو جراف.. رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"..فما القصة

فيديو جراف.. حافظ القرآن.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد بالطفل المعجزة أحمد تامر

فيديوجراف.. سوبر ماما.. أم تنقذ ابنها من الموت صعقا بالكهرباء

سقط في اتجاه القبلة.. وفاة رجل أثناء رفع أذان الفجر بالمنوفية |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

اﻟﻤﺰﻳﺪ