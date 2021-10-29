شوبير يحسم الجدل حول مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

كشف الاعلامي احمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق حقيقة مفاوضات النادي مع مصطفي محمد نجم جالاتا سراي التركي المعار من الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” ان الاهلي يمتلك مجموعه من اقوي المهاجمين وهم محمد شريف هداف الدوري وبيرسي تاو الذي تالق امام الاسماعيلي وحسام حسن مشددا ان التفكير في ضم مهاجم رابع امر غير منطقي

واضاف شوبير ان الاهلي لم يتفاوض مع مصطفي محمد مطلقا ولا يرغب في ضمه مشددا ان كل ما يثار شائعات لا اساس لها من الصحة

أزمة جديدة مرتقبه بين مصطفي محمد نجم جالاتا سراي التركي، وفاتح تريم المدير الفني للفريق عقب مخالفة نجم الزمالك السابق، لتعليمات مدربه خلال مواجهة بشكتاش التي أقيمت ضمن منافسات الدوري التركي.

وقالت صحيفة "ميلييت" التركية ان مصطفى محمد قال نصا بعد إهدار ركلة الجزاء: "كنت على ثقة كاملة من أنني سوف أسجل ركلة الجزاء، لهذا حصلت على الكرة، لكني قمت بسلوك الهواة، ما كان يجب أن أفعل ذلك".

وتابع: "لو أحرزت الهدف لانتهى اللقاء بالتعادل، وربما كنا سنلعب من أجل الفوز، وكنت سأخوض المباريات بشهية أكبر، قراري لم يكن صحيحا على الإطلاق".

وتحدث فاتح تريم لتوضيح الموقف، قائلا: "مسدد ركلات الجزاء في الفريق هو ألكساندرو تشيكالداو، عندما طلب مصطفى محمد التسديد منحه الكرة، وما كان يجب أن يفعل ذلك".

وشارك مصطفى محمد جالاتا سراي بديلا منذ الدقيقة 78، وسُنحت له فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 80 من ضربة جزاء، لكن حارس مرمى بشكتاش تصدى لتسديدته، لينتهي اللقاء بهزيمة جالاتا سراي 1 - 2.

نوستالجيا/ زى النهاردة.. الاهلي يصعد لنهائي ابطال الكؤوس لأول مرة فى تاريخه رغم التعادل مع المقاولون ١/١

تعادل يوم الاحد 28 أكتوبر عام 1984 فريق المقاولون العرب و الاهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما علي ستاد القاهره في اياب الدور قبل النهائي لبطولة ابطال الكئوس.

وبتلك النتيجة نجح النادى الاهلي فى الصعود الي الدور النهائي للمرة الاولي في تاريخه بعد أن تم احتساب هدفه بهدفين.

تقدم محمود الخطيب للمارد الأحمر في الدقيقة 45 من الشوط الاول فيما تعادل ناصر محمد علي لحامل اللقب في الدقيقة 21 من الشوط الثاني.

وبدأ المقاولون العرب بتشكيلة ضمت كل من:

جوزيف أنطوان بل / علي شحاتة / جمال سالم / عادل الكردي / خالد عصمت / محمد رضوان (سعيد الشيشيني 46 ") / علاء عبد الحفيظ / رائد أبو النصر (كريم عبد الرزاق تانكو 46") / علاء نبيل / حمادة المصري / ناصر محمد علي

فيما جاءت تشكيلة الأهلي على النحو التالي:

أحمد شوبير / حمدي أبو راضي / محمد حشيش / محمود صالح / ربيع ياسين / علاء ميهوب / محمد عامر (ضياء السيد) / مجدي عبد الغني / طاهر أبو زيد / مصطفى عبده / محمود الخطيب (خالد جاد الله)

أدار المباراة بين الاهلي والمقاولون العرب الحكم التونسي علي بن ناصر.