خبير عسكري : مفهوم الحروب تغير بسبب التكنولوجيا .. والجندي المصري في 73 كان معجزة

أكد اللواء محمد عبد المنعم الخبير العسكري، أن مفهوم وشكل الحروب تغير مع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا.



وقال عبد المنعم في حواره في برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور"، :" عملية أمريكا ضد فنزويلا واعتقال رئيس فنزويلا استخدم فيها ترامب سلاح سري على حد وصف ترامب وتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذه العملية ".

وتابع" استخدام الأسلحة الحديثة في الحروب حول العالم يحسم مواجهات عسكرية كثيرة ".

وأكمل عبد المنعم :" اللي عايز يبقى قوي حول العالم يقوم بتوطين صناعة الأسلحة ".

ولفت محمد عبد المنعم :" في حرب أكتوبر 1973 تم وصف الجندي المصري بالمعجزة لأنه أبدع في استخدام الأسلحة التي كانت بحوذته".

