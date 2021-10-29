عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشاط الرئيس السيسي خلال أسبوع.. استقبال مفوض الاتحاد الأوروبي وإلغاء حالة الطوارئ الأبرز.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عرضت فضائية " اكسترا نيوز " تقريرا مفصلا عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال الأسبوع الماضي.

 

واستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه باستقبال رئيس وزراء دولة " ألبانيا "، بقصر الاتحادية ، حيث أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة بين البلدين.

 

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الزراعة ، وعدد من المسؤولين ، ووجه بضرورة استمرار حصر مخالفات الأراضي الزراعية.

 

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مسجلة بفعاليات " أسبوع القاهرة للمياه " ، وأكد خلالها ضرورة التوصل لاتفاقية ملزمة بشأن قضية سد النهضة.

 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ، وأكد على تطلعه لتطوير العلاقات المستقبلية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعات جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية بالكليات الحربية.

 

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إلغاء حالة الطوارئ المصرية، وذلك بعد سنوات عديدة ، شاكرا الشعب المصري ورجاله من الشرطة والجيش في توفير الأمن والاستقرار .

واستقبل الرئيس السيسي نظيره الروماني ، واجراء مراسم الاستقبال الرسمي ، وعقد الرئيسان جلسات مباحثة ثنائية . 

الرئيس عبد الفتاح السيسي ل رئيس وزراء دولة ألبانيا وزير الزراعة فعاليات أسبوع القاهرة للمياه توك شو

ترشيحاتنا

مواصفات الوحش الأمريكي دودج تشارجر موديل 2022..جديدة كلياً | صور

خلفا لـ كومان.. أرتيتا يعلن موقفه من تدريب برشلونة

أحرق جسدها بالسجائر.. تفاصيل مثيرة في قتل مريض نفسي لشقيقته بكرداسة

نصبت على مواطنين فى 10 ملايين جنيه.. سقوط مستريحة جديدة بالغربية

تركتهم معلقين في الدور الـ 26.. سيدة تقطع حبل أمان عمال الطلاء

الداخلية تشارك في احتفالات اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

بعد إعلان رونالدو حمل صديقته .. تعليق جريء من سمية الخشاب |شاهد

كواليس ما حدث مع محمد شريف داخل الأهلي بسبب غضبه.. ورهبة رحيل أكرم توفيق

بعد تحذير الصحة.. أضرار أدوية الهرمونات على النساء

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

اكتشاف صادم.. علماء يتوصلون لـ عالم مخفي جديد في باطن الأرض

الجميع يعلم تاريخي.. رضا عبد العال يوضح حقيقة مفاوضات برشلونة لخلافة كومان

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرومانسية في حياة عميد الأدب العربي.. طه حسين وزوجته: ما بيننا يفوق الحب

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

فيديو

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

فيديو جراف.. رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"..فما القصة

فيديو جراف.. حافظ القرآن.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد بالطفل المعجزة أحمد تامر

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

اﻟﻤﺰﻳﺪ