انتظام العملية الانتخابية بنادي سموحة

شهدت انتخابات نادي سموحة إقبالا متزايدا من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك في الساعات الأولى من فتح باب التصويت الذي بدأ في التاسعة صباحا، تحت إشراف قضائي، وموظفي مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية.

ويشرف على الانتخابات مستشارين من هيئة قضايا الدولة في ١٠٠ لجنة داخل النادي، فضلا عن التأمين الكامل من قبل مديرية أمن الإسكندرية خارج أسوار النادي.

وقد أظهر موظفي الشباب والرياضة الذين توافدوا على النادي قبل فتح باب التصويت التزاما كبيرا في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتنظيمية وحسن التعامل مع أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت لضمان حسن سير عملية الانتخابات في سهولة ويسر.

وأوضحت دكتورة صفاء الشريف أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات يبلغ 102 ألف و849 شخصا، وتم تخصيص 100 لجنة للإدلاء بالأصوات وسط إشراف قضائي كامل، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وقررت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، إيقاف عمليات التصويت خلال فترة صلاة الجمعة.