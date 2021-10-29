روجينا تشارك جمهورها أحدث إطلالة.. صور

نشرت الفنانة روجينا عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وحازت صور روجينا على تفاعل وإعجاب كبير من متابعيها.

وكشفت روجينا، مؤخرا، تفاصيل زواجها من الفنان أشرف زكي، قائلة: "أشرف قرر أنه هيتجوزني من غير ما أعرفه أساسا".

وأضاف "أشرف زكي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الفنان "أمير كرارة"، :" عجبني في روجينا أنها بنت مؤدبة..وأول ما شوفتها حسيت أن فيها كل مواصفات البنت اللي بحلم بيها"، متابعا:" قولت لصديقي وقتها أنا هتجوز البنت دي وقد كان".

وروى "أشرف زكي" تفاصيل الخطة التي وضعها لمعرفة منزل زوجته، موضحا: "أنا مكنتش أعرف بيتها وعرضت على زميلة لنا أن تقوم بمساعدتي"، متابعا: "بالفعل نسمة ساعدتني في أني أشوفها".

وعلقت روجينا على حديثه:" أنا كنت عارفة شكله لأنه المعيد بتاعي..ولما شوفته واقف عند بيتي اتصدمت".