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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قطع وجهها بأظافره .. مريض نفسي يقتل شقيقته بكرداسة

صدى البلد

تلقى قسم شرطة كرداسة إخطارا من غرفة النجدة بالعثور على ربة منزل مقتولة داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه بسبب خلافات بينهما.

شقيقها المتهم 

واتهمت أسرة المجني عليها شقيقهم بقتلها حيث انه يعاني من اضطراب نفسي ودائم التعدي عليها بالضرب فيما قررت جارتها انها سمعت قيام المتهم بضرب المجني عليها وبكائها. 

وأمرت النيابة، تشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة ملابساتها.

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تفاصيل الواقعة

واستمعت النيابة لأقوال صاحب مصنع ملابس، وهو مكتشف الواقعة حيث تبين أن المتهم يدعى "سامي.ط" يبلغ من العمر 50 عامًا، وشقيقته في عقدها الثالث من العمر، وتعمل بأحد المصانع.

وقال صاحب المصنع في أقواله أمام النيابة، إن السيدة تعمل في مصنعه منذ فترة، وتغيبت عن العمل أكثر من 3 أيام، فذهب للاطمئنان عليها، وعندما ذهب للمنزل، قابله المتهم، فأخبره أن شقيقته بغرفة النوم، فعندما دخل وجدها جثة هامدة غارقة في دمائها، على الفور استغاث بالجيران وأبلغوا الشرطة.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: 

قسم شرطة كرداسة شرطة كرداسة كرداسة اضطراب نفسي النيابة

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