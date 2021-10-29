تقديراً لإنجازاته ومسيرته.. منح رئيس مجلس التسامح العالمي وسام الكونجرس الكولومبي.. صور

كرم مجلس الشيوخ الكولومبي ممثلا برئيسه خوان دييجو جوميز خيمينيز، أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بوسام الكونجرس الكولومبي.



جاء ذلك في مقر الكونجرس الكولومبي بالعاصمة الكولومبية بوجوتا، وبحضور رئيسة مجلس النواب الكولومبي جينيفر آرياس.

وقال رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي، إن هذا التكريم يأتي تقديرا لجهود الجروان المشهود لها عالمياً في نشر ورفع قيم التسامح والسلام، بالإضافة إلى إنجازاته العملية المختلفة على مدار مسيرته الغنية بالتميز والتكريم.



وجاء في براءة الوسام أن الجروان ساهم بمجهوداته القيمة وإسهاماته الكبيرة في المناصب التي شغلها، كرئيس للبرلمان العربي والاتحاد العام للخبراء العرب، في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة والبحث عن عالم أفضل وأكثر أمانًا، ليصبح نموذجًا يحتذى به للمواطنين الإماراتيين.



وذكر بيان للمجلس العالمي للتسامح والسلام، اليوم الجمعة، أن أحمد بن محمد الجروان، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس ومؤسس المجلس العالمي للتسامح والسلام، حصل على هذا الوسام تقديراً لقيادته العظيمة والتزامه الاستثنائي تجاه المجتمع، واستحق التكريم والأوسمة الرفيعة، لما قدمه خلال مسيرته المهنية الواسعة، حيث رسم صورة من الإيثار مبنية على القيم الأخلاقية والتضامن والتسامح، التي ألهمته عمله المتميز.