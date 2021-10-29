عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقديراً لإنجازاته ومسيرته.. منح رئيس مجلس التسامح العالمي وسام الكونجرس الكولومبي.. صور

منح رئيس مجلس التسامح
منح رئيس مجلس التسامح العالمي وسام الكونجرس الكولومبي

كرم مجلس الشيوخ الكولومبي ممثلا برئيسه خوان دييجو جوميز خيمينيز، أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بوسام الكونجرس الكولومبي.


جاء ذلك في مقر الكونجرس الكولومبي بالعاصمة الكولومبية بوجوتا، وبحضور رئيسة مجلس النواب الكولومبي جينيفر آرياس.

 

وقال رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي، إن هذا التكريم يأتي تقديرا لجهود الجروان المشهود لها عالمياً في نشر ورفع قيم التسامح والسلام، بالإضافة إلى إنجازاته العملية المختلفة على مدار مسيرته الغنية بالتميز والتكريم. 


وجاء في براءة الوسام أن الجروان ساهم بمجهوداته القيمة وإسهاماته الكبيرة في المناصب التي شغلها، كرئيس للبرلمان العربي والاتحاد العام للخبراء العرب، في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة والبحث عن عالم أفضل وأكثر أمانًا، ليصبح نموذجًا يحتذى به للمواطنين الإماراتيين.


وذكر بيان للمجلس العالمي للتسامح والسلام، اليوم الجمعة، أن أحمد بن محمد الجروان، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس ومؤسس المجلس العالمي للتسامح والسلام، حصل على هذا الوسام تقديراً لقيادته العظيمة والتزامه الاستثنائي تجاه المجتمع، واستحق التكريم والأوسمة الرفيعة، لما قدمه خلال مسيرته المهنية الواسعة، حيث رسم صورة من الإيثار مبنية على القيم الأخلاقية والتضامن والتسامح، التي ألهمته عمله المتميز.

التنمية المستدامة التسامح مجلس النواب التضامن الشيوخ حقوق الإنسان رئيسة مجلس النواب رئيس مجلس الشيوخ المجلس العالمي للتسامح والسلام رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان

موضوعات متعلقة

سفير مصر بكوريا الجنوبية يُشارك في تسليم جوائز اليونسكو لمُدن التعلم

بحضور دولي في برلين .. سفير مصر يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة |صور

الأمانة الفنية للجنة العُليا الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة استماع لمُمثلي المجتمع المدني

زيارته الأولى إلى صربيا.. سفارة مصر في بلجراد تستقبل الأنبا "جوفاني” أسقف وسط أوروبا.. صور

عرض أفلام المُخرج الراحل يوسف شاهين بسفارة مصر في النرويج

السفارة المصرية في بكين تنظم اجتماعا افتراضيا بين "لايارد جروب" ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. صور

حوار مائدة مستديرة.. السفارة المصرية في ولينجتون تستعرض آخر تطورات جهود التنمية في مصر.. صور

100 مليار دولار سنويا.. سامح شكري: يجب توفير التمويل الدولي اللازم لمواجهة تغير المناخ| فيديو

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام: للأم ثلاثة أضعاف ما للأب في حسن المعاشرة والصحبة

لماذا الوالد أوسط أبواب الجنة ؟.. خطيب المسجد الحرام: لـ 6 أسباب

قطع راسها .. حبس المتهم بقتل والدته بالبحيرة

أفضل دعاء يوم الجمعة قبل الغروب مستجاب.. ردده الآن

استعدادا لمواجهة طلائع الجيش .. فقرة ترفيهية في مران الزمالك

أحدها يعيد ميمي جمال للشاشة.. مسلسلات تدخل كل بيت قريبا ..تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

بعد إعلان رونالدو حمل صديقته .. تعليق جريء من سمية الخشاب |شاهد

كواليس ما حدث مع محمد شريف داخل الأهلي بسبب غضبه.. ورهبة رحيل أكرم توفيق

خلال الأحداث الأخيرة.. الجيش السوداني يعلن سقوط قتيل وإصابة 58 من أفراده

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

الجميع يعلم تاريخي.. رضا عبد العال يوضح حقيقة مفاوضات برشلونة لخلافة كومان

اكتشاف صادم.. علماء يتوصلون لـ عالم مخفي جديد في باطن الأرض

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرومانسية في حياة عميد الأدب العربي.. طه حسين وزوجته: ما بيننا يفوق الحب

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

فيديو

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

فيديو جراف.. رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"..فما القصة

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ