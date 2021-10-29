نقيب القراء في حواره لـ صدى البلد : معاشات أبنائنا ستشهد زيادة كبيرة مع بداية العام الجديد.. لا يقرأ القرآن إلا عضو النقابة .. تفعيل الضبطية القضائية

الشيخ محمد صديق المنشاوي سيطلق اسمه على المسابقة العالمية للقرآن الكريم

لن يقرأ أي شخص إلا بتصريح مزاولة مهنة من نقابة القراء

قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء شيخ عموم المقارئ المصرية، إن نقابة القراء أنهت تشريع للعمل على تعديل بعض مواد قانون النقابة وإدخال بعض المواد منها ألا يقرأ القرآن إلا عضو النقابة في الأماكن العامة والخاصة وتفعيل الضبطية القضائية وألا يقرأ أي شخص إلا بتصريح مزاولة مهنة ، مشيرا إلى أن هذه الطلبات مقدمة من النقابة للقضاء على الفوضى.



وأوضح نقيب القراء في حواره لـ صدى البلد: نحتاج لأسلحة في حروبنا ضد فوضى القراءة والتي نشاهد البعض منها عبر منصات السوشيال ميديا مضيفا أن ناك زيادات في المعاشات ، ونقابة القراء تسعى جاهدة لحل مشاكل القراء، و شهدت تطورات مهمة في الفترة الماضية حيث أصبح لها مقر دائم بموظفين ومستشار قانوني ومحاسبين، بعد أن كانت بدون مقر عندما تسلمتها وكنا نستأجر مقر قانون جديد وكل سنة يزيد إيجاره ومؤخرا عقدنا اجتماعا مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف في مقر الوزارة، وسألني عن حجم الدعم الذي يصل للقراء في السنة.. قلت 400 ألف.. فقال لي ستكون مليون جنيه سنويًا.. فكانت نقلة كبيرة للنقابة، كما أن معاشات القراء ستشهد زيادة كبيرة مع بداية العام الجديد.



بداية صدر قرار منذ أسبوع عن زيادة معاشات الأئمة ما تفاصيله؟

نعم هناك زيادات في المعاشات ، ونقابة القراء تسعى جاهدة لحل مشاكل القراء، و شهدت تطورات مهمة في الفترة الماضية حيث أصبح لها مقر دائم بموظفين ومستشار قانوني ومحاسبين، بعد أن كانت بدون مقر عندما تسلمتها وكنا نستأجر مقر قانون جديد وكل سنة يزيد إيجاره ومؤخرا عقدنا اجتماعا مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف في مقر الوزارة، وسألني عن حجم الدعم الذي يصل للقراء في السنة.. قلت 400 ألف.. فقال لي ستكون مليون جنيه سنويًا.. فكانت نقلة كبيرة للنقابة، كما أن معاشات القراء ستشهد زيادة كبيرة مع بداية العام الجديد.

كان يتم صرف 260 جنيها كل 6 شهور وأخر مرة تم صرف 450 جنيها في 6 شهور، بينما في شهر يناير المقبل سيتم صرف 500 كل 3 شهور، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا زيادة المعاشات للأرامل، وفي حالة الأرملة إذا كان معها قصر ستصرف نفس المعاش والخير سيعم على الجميع.

كنت هناك أزمة في عدم وجود صفة محفظ أو قاريء في نقابة القراء؟

النقابة تتوجه بالشكر لوزارة الداخلية التي ساعدت في الخروج من أزمة عدم إدراج صفة و لقب قارئ أو محفظ قرآن في البطاقات الشخصية للقراء، منذ انشاء النقابة كنا لانعرف نستخرج بطاقة لمحفظ قرآن أو قارئ والسجلات المدنية تقول إن هذه الألقاء غير مدرجة وسعينا ووقفت معنا وزارة الداخلية لحل هذه المشكلة وتم ادراج لقب قارئ ومحفظ قران خلال أسبوع واحد فقط من إبلاغ وزارة الداخلية.



كم عدد القراء؟

عدد القراء في النقابة يصل إلى 8 آلاف قارئ ومشيخة المقارئ المصرية تمثل وزارة الأوقاف في المسابقات الدولية والتحكيم في الداخل والخارج، ويكون أيضا لمشيخة المقارئ تمثيل في لجنة الإذاعة أثناء اختبارات القراء نقابة القراء تقوم على خدمة القراء والحفاظ على كتاب الله من التلاعب، وتوقف من لا يلتزم بآداب التلاوة.



هل ستشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم؟

بالطبع لنا دور كبير في المسابقة ، وسيطلق عليها هذا العام الشيخ محمد صديق المنشاوي سيطلق اسمه على المسابقة العالمية للقران الكريم والنقابة دورها بالحضور والتحكيم وحضرنا التصفية الاولى والنهائية ونستعد للمسابقة نفسها وستكون في فبراير المقبل ووزارة الأوقاف تستعد لذلك.

ما الخطوات المقبلة التي تسعى إليها كنقيب للقراء وشيخ عموم المقاريء المصرية؟

الفترة المقلبة نعمل على تعديل بعض مواد القانون ومهم جدا أن ندخل بعض المواد وهذه ليست من اختصاصات الجمعية العمومية ويجب تعديل القانون وستدخل مجلس النواب قريبًا والتعديلات هل ألا يقرأ القرآن إلا عضو النقابة في الأماكن العامة والخاصة وتفعيل الضبطية القضائية وألا يقرأ أي شخص إلا بتصريح مزاولة مهنة ، هذه طلبات النقابة في القانون الجديد، نحارب للقضاء على الفوضى لكن نحتاج لأسلحة في حروبنا ، أي شخص يقرأ في مكان بدون أي يكون عضو في نقابة القراء مسئول نقابة القراء في المحافظة سيذهب لمركز الشرطة ويبلغ عن هذا القارئ الذي يقرأ بدون تصريح وستقوم الشرطة بالمعاملة معه، وهذه هي ملخص التعديلات التي نسعى إليها.