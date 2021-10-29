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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالأسعار .. أبرز 5 سيارات كروس أوفر في مصر موديل 2021 ..صور

ابرز 5 سيارات كروس
ابرز 5 سيارات كروس اوفر في مصر موديل 2021

تمكنت سيارات الكروس أوفر من تحقيق مكانة قوية داخل السوق المصري وسط موديلات 2021، حيث تنفرد كل علامة تجارية بتقديم العديد من الامكانيات الخاصة بكل فئة، ومنها وسائد الحماية، وبرامج الرفاهية، والقدرات الفنية، إلى جانب التصميم الخارجي والداخلي الخاص بكل صانع.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بمواصفات واسعار ابرز 5 سيارات كروس اوفر داخل السوق المصري موديلات 2021.

1 – ام جي ZS موديل 2021 

 

زودت السيارة ام جي ZS موديل 2021 بمحرك 4 سليندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة 123 حصانا،وعزم اقصى للدوران 135 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 5.8 لتر لكل 100 كم، وبقوة تسارع من 0 لـ 100 كم خلال 10.9 ثانية.

 

بينما ترتكز السيارة ام جي ZS موديل 2021 على جنوط رياضية تبدأ من 16 بوصة حتى 17 بوصة، مع امكانيات اخرى بحسب الفئة المقدمة مثل نظام صوتي وترفيهي يصل إلى 6 مكبرات صوتية، ومقود حركة مالتي فانكشن، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة.

 

أسعار السيارة ام جي ZS موديل 2021

 

الفئة الاولى بسعر 259.990 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 274.990 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 292.990 جنيه.

2 – فيات X500 موديل 2021 

 

جاءت السيارة فيات X500 موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4273 مم للطول، وبعرض يبلغ 1796 مم، وبارتفاع يقدر بـ 1608 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 351 لتر، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع فتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيز.

 

وتستمد فيات X500 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يولد قوة 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات اوتوماتيكي الاداء، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 9.8 ثانية.

 

أسعار السيارة فيات X500 موديل 2021

 

الفئة الاولى بسعر 389.900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 434.900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 494.900 جنيه.

3 – اوبل كروس لاند موديل 2021 

 

تحتوي السيارة اوبل كروس لاند موديل 2021 على بعض التجهيزات مثل شاشة ملونة تعلمل باللمس 7 بوصة، وشاشة بيانات 3.5 بوصة، بينما ترتكز على جنوط رياضية 17 بوصة، وتضم فتحة سقف بانوراما، ومكيف هواء أوتوماتيكي،/ وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

 

وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلا فترة زمنية مدتها 11.8 ثانية، حيث زودت بمحرك 3 سليندر سعة 1200 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل حركة مكون من 6 سرعات.

 

أسعار السيارة اوبل كروس لاند موديل 2021

 

الفئة الأولى بسعر 340 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 370 ألف جنيه.

4 – شيري تيجو 3 موديل 2021 

 

جاءت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2021 بمحرك 1600 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، قادر على انتاج قوة 126 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/متر، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

وزودت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2021 بجنوط رياضية 17 بوصة، وفتجة سقف كهربائية، وشاشة ملونة 8 بوصة لعرض الوسائط المتعددة، ومقود حركة متعدد الاستخدامات، ومكيف هواء، وعدد 4 مكبرات صوتية، وحساسات ركن وكاميرا خلفية.

 

أسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2021

 

يبلغ سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 240.900 جنيه.

5 – ستروين C3 ايركروس موديل 2021 

 

تحتوي السيارة ستروين C3 ايركروس موديل 2021 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخصا بالتوزيع الالكتروني لقوة الفرامل، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية، وبرنامج ESP للتوازن الالكتروني، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، وكاميرا، ومثبت سرعة.

 

ودعمت ستروين C3 ايركروس موديل 2021 بمحرك 1200 سي سي تيربو رباعي الاسطوانات، يستطيع ان ينتج قوة 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 205 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 5.4 لتر لكل 100 كم.

 

أسعار السيارة ستروين C3 ايركروس موديل 2021

 

الفئة الاولى بسعر 304.900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 334.900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 374.900 جنيه.

رقم ا قياسي ا موديلات 2021 الكروس اوفر ابرز 5 سيارات كروس اوفر السوق المصري

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