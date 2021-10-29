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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مطورون يكشفون تأثير ارتفاع أسعار الحديد على سوق العقارات

صدى البلد

علق المطور العقارى فتح الله فوزى، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية،  على زيادة أسعار الحديد ومواد البناء خلال الأيام الماضية،  لافتاً إلى تلك الزيادة ستؤثر على القطاع العقارى بشكل كبير.

وأكد فوزى فى تصريحات له، أنها ستؤدي إلى زيادة أسعار العقارات بنسبة 10%، موضحاً أن نسبة الزيادة ستختلف بين كل مطور بحسب  هامش ربح كل مطور وتكاليف المشروع وموقع  المشروع.

وأكد أن تحديد أسعار العقارات عامة يرجع إلى سياسة كل شركة عقارية وحسب تكاليف كل مشروع، وموقعه الذى يجعله مميز عن غيره من باقى المشروعات العقارية المطروحة بالسوق.

واستقر سعر طن الحديد اليوم الجمعة ليتراوح بين 14200 و14600 جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300 و14700 جنيه للطن.

وبالنسبة إلى أسعار الأسمنت، فتراوحت بين 950 و1150 جنيها تسليم أرض مصنع، في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050 و1250 جنيها للطن.

قال المطور العقارى محمد عبد العزيز، إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقارات، مؤكدا أن زيادة أسعار الوحدات السكنية لا يعتمد فقط على ارتفاع سعر الحديد بل على ارتفاع أسعار باقى مكونات البناء المختلفة.

أضاف المطور العقارى، فى تصريح خاص لصدى البلد، أن ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت ومستلزمات البناء ستشكل عاملا فى زيادة أسعار العقارات بنسبة متفاوتة، وذلك وفقا لموقع كل مشروع عقارى.

وتابع أن الشركات العقارية عليها مسؤولية كبيرة لتوفير والانتهاء من مشروعاتها بنسبة 30% قبل الطرح، وزيادة اسعار مواد البناء سيشكل عبئا ماديا عليها مما سيستلزم زيادة الوحدة السكنية فى النهاية.

واستقر سعر طن الحديد اليوم الجمعة، ليتراوح بين 14200 و14600 جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300 و14700 جنيه للطن.

وبالنسبة إلى أسعار الأسمنت، فتراوحت بين 950 و1150 جنيها تسليم أرض مصنع، في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050 و1250 جنيها للطن.

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