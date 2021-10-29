استنفار أمني .. وفاة نجم هندي شهير بأزمة قلبية عن 46 عامًا

رحل عن عالمنا اليوم الفنان الهندي الشهير بونيث راجكومار عن عمر يناهز 46 عاما متأثرا بنوبة قلبية.

وشهدت عاصمة صناعة (بنجالورو) في الهند استنفارا أمنيا للسيطرة على حشود غاضبة تجمعت أمام لمستشفى الذي كان يعالج فيه النجم السينمائي البارز.

وحرص عدد من نجوم الهند على نعيه ومن بينهم الممثل ماهيش بابو الذي ودع زميله عبر تويتر وكتب: “مصدوم وحزين للغاية من الأخبار المأساوية لوفاة بونيث راجكومار.. أحد أكثر الأشخاص تواضعًا الذين قابلتهم وتفاعلت معهم.. خالص التعازي لعائلته وأحبائه”.

فيما كتب باوان كاليان عبر تويتر: “الموت المفاجئ والمؤسف لـ Sri Puneeth Rajkumar يحزنني بشدة. أدائه في فيلمه الأول “بتادا هوفو” كطفل ممثل محفور بعمق في ذهني.. منذ ذلك الحين كنت معجبًا به دائمًا”، فيما كتب محمد كوتي بانابارامبيل إسماعيل، المعروف باسمه المسرحي ماموتي، عبر تويتر كذلك: “صدمة وكسر للقلب، لمعرفة أن بونيث لم يعد موجودًا.. إنه خسارة كبيرة.. خالص تعازيّ لعائلة بونيث وأحبائه”.

بونيث راجكومار ولد في 17 مارس عام 1975.