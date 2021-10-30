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رئيس التحرير
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تعليم

الأخطاء المنهجية الشائعة في البحوث العلمية.. ورشة عمل بجامعة حلوان اليوم

صدى البلد

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان «الأخطاء المنهجية الشائعة في البحوث العلمية»، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وأكد الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان  أن عقد هذه الورش يأتى  تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجامعة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمى حتى  توفر  مخرجاته حلولاً واقعية للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتور صفاء عبد العزيز سلطان، والدكتور أماني عبد المقصود قنصوة قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية-جامعة حلوان.


وأوضح الدكتور محمد القصاص أن  وحدة دعم البحث العلمي تساهم من خلال مجموعة ورش العمل الافتراضية التي تنفذها فى دعم منظومة البحث العلمى، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية.

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وتستهدف الورشة، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية وهي مخصصة للباحثين المهتمين باكتساب المزيد من المهارات التي تعينهم على استخدام برنامج Microsoft Word.

 

فيما تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

 

وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام غدا السبت 30 أكتوبر 2021، فى تمام الساعة 07:00 مساءً .

 

كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:

https://us02web.zoom.us/j/83070327350?pwd=NDEyRUhMQUFQbC9ZRFBrZm5LNmtlZz09

Meeting ID: 830 7032 7350 
Passcode: 248057

جامعة حلوان مركز دعم البحث العلمى بجامعة حلوان

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