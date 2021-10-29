طارق رضوان: خطوات مهمة ستتم في ملف حقوق الإنسان قريبا

أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال طارق رضوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج التاسعة، للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، إن هناك إنجازات كبيرة جدا حدثت في ملف حقوق الإنسان في مصر، مضيفا أن الدولة تعمل باهتمام كبير فيما يخصه.

وتابع النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن هذا الأمر جاء من خلال تنفيذ الدولة مشروعات مرافقية ضخمة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، نهاية بإلغاء الطوارى.

وأكمل النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن كل هذه الخطوات مرتبطة ببعضها بشكل واضح في ملف مهم جدا للجميع، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون بوصلة التحرك وتشهد أيضا تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان سيكون بخطوات سريعة جدا.

وأكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن هناك خطوات مهمة ستتم في ملف حقوق الإنسان في مصر قريبا.